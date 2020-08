06-08-2020, Julian Spa - 112Groningen.nl

Uitslaande brand in leegstaande woning in Ter Apel

Ter Apel - De brandweer van Ter Apel werd in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Markeweg in TerApel.

Ter plaatse bleek de brand in een leegstaande twee onder een kap woning uitslaand te zijn. Er werd door de brandweer opgeschaald naar middelbrand en een tweede blusvoertuig en een hoogwerker zijn daarbij opgeroepen.



De brandweer bestreed de brand met drie tankautospuiten, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. Na een uur was de brand onder controle. De betreffende woning is door de vrand volledig uitgebrand.



De woning van de buren heeft rookschade opgelopen. Bij de brand zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de betrokkenen te helpen voor de afhandeling van de schade. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.