06-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Verdachten op heterdaad aangehouden na diefstal uit bestelwagen

Sappemeer - Gistermiddag, woensdag 5 augustus, kreeg de politie een melding vanuit Sappemeer. Daar zou volgens getuigen een koffer met daarin een decoupeerzaag uit een geparkeerde bestelbus weggenomen worden.

De getuigen gaven hierbij een goed signalement van de daders.

Politieagenten hebben met meerdere eenheden gezocht op diverse plekken in Hoogezand en Sappemeer en korte tijd later kon men een 35-jarige man en een 42-jarige man, beide uit de gemeente Midden-Groningen, op heterdaad aanhouden.



Door alertheid en betrokkenheid van de burger en door het geven van een goed signalement was de politie in staat de verdachten op te sporen en op heterdaad aan te houden.