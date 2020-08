06-08-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Voetganger aangereden in Leek, man raakt licht gewond

Leek - Bij een verkeersongeval tussen vermoedelijk een voetganger en een automobilist is donderdagochtend een persoon licht gewond geraakt.

De hulpdiensten werden om twintig over acht gealarmeerd voor het ongeval dat plaats had gevonden op de George Wilhelmlaan in Leek. Een oudere man met een rollator werd aangereden door een automobilist.



Ambulancemedewerkers hadden zich over de man ontfermt en hadden hem in de ambulance onderzocht op verwondingen. De politie zette het ongeval op papier en noteerde de gegevens van de betrokkenen.



De man raakte licht gewond maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De man kon op eigen kracht naar huis lopen dat enkele tientallen meters verderop was.