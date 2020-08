06-08-2020, 112Groningen.nl & Wijkagen Heidanus

Accuboormachine weggenomen bij auto-inbraak Heymanslaan

Groningen - In de nacht van woensdag op donderdag is er een inbraak gepleegd in een auto aan de Heymanslaan Groningen.

De dader(s) hebben bij de inbraak een autoruit ingeslagen en vervolgens goederen uit de auto meegenomen. Onder andere een accuboormachine werd weggenomen. De politie onderzoekt de inbraak en is opzoek naar getuigen.





Heeft u in de nacht van woensdag op donderdag iets verdachts gezien op de Heymanslaan of in de omgeving daarvan? Heeft u iets gehoord of heeft u informatie dat van belang kan zijn in het onderzoek. Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via meld misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.



