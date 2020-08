06-08-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Gasleiding geraakt bij graafwerkzaamheden in Veendam

Veendam - Tijdens graafwerkzaamheden in een voortuin aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam is donderdagmorgen een gasleiding geraakt.

De brandweer van Veendam werd om kwart over elf gealarmeerd voor de gaslekkage en kwam met spoed ter plekke. Brandweerlieden hebben in de tuin metingen verricht.



Netbeheerder Enexis zal ter plekke komen om het lek te gaan dichten en eventueel de leiding te repareren.