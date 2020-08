06-08-2020, Dennie Gaasendam / DG-Fotografie

Inbraak bij servicepunt Qbuzz busstation Veendam

Veendam - Voor de vierde keer dit jaar is er ingebroken bij het Qbuzz-servicepunt de trekschuit op het busstation in Veendam.

Afgelopen 15 december 2019 sloot het servicepunt die is ondergebracht in de immens grote Jonkerloods. Het sluiten in 2019 leidde tot meer vandalisme. Vooral in de avonduren is de overdekte Jonkerloods een hangplek voor jeugd. De organisatie die onder meer de belangen van busreizigers behartigt schreef destijds een brief aan de gemeente Veendam. ,,Wat gaat de gemeente op korte termijn doen om de ontstane problemen op te lossen en de sociale veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten?



Sinds 20 Juli dit jaar is het servicepunt weer geopend. Reizigers kunnen er terecht voor een kop koffie, een bal gehakt etc. In de nacht van woensdag op donderdag is er door onverlaten ingebroken. Eerst heeft men geprobeerd de deur open te breken. Toen dit niet lukte heeft men het raampje aan de zijkant ingeslagen, via het raampje heeft men met een stok de deurklink aan de binnenkant weten te openen.





Waarschijnlijk is de dader gewond geraakt omdat er lichte bloedsporen zijn gevonden. De dader(s) heeft of hebben dit geprobeerd schoon te maken met schoonmaakmiddel wat aanwezig was in het gebouw. De buit: Een televisie en een paar ijsjes. De politie heeft onderzoek gedaan en er zijn vanuit diverse hoeken camerabeelden veiliggesteld. Des al niet te min zetten de medewerkers de schouders eronder en is het servicepunt gewoon open.



Dennie Gaasendam / DG-Fotografie