06-08-2020, 112Groningen.nl

Politie zoekt getuigen van handgemeen langs N46

Groningen - Gistermiddag, woensdag 5 augustus, omstreeks 17:20 uur, heeft er een handgemeen plaatsgevonden bij het fietspad aan de Waard naast de N46.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart en is daarom op zoek naar getuigen van dit handgemeen.



Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot dit handgemeen neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via meld misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800-700. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020211738.