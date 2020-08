06-08-2020, 112Groningen.nl & Koninklijke Marechaussee

Boerin (36) aangehouden voor vernielingen op vliegveld Eelde

Eelde - De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft donderdag een 36-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen aangehouden voor het in gevaar brengen van de luchtvaart en vernieling tijdens de boerenprotesten op Groningen Airport Eelde.

Volgens de militaire politiedienst is de vrouw een van de demonstranten die, op donderdag 02 juli 2020, met een tractor de start– en landingsbaan van de luchthaven is opgereden. Volgens de Marechaussee en het Openbaar Ministerie leverde dit zeer gevaarlijke situaties voor het luchtverkeer op. Daarnaast zijn er vernielingen aangericht aan de baanverlichting.



De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak. De Marechaussee sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Ook wordt er nog steeds gezocht naar getuigen met meer informatie. Zij kunnen zich melden door te bellen naar 0800-1814.