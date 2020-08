06-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Gaslucht geroken in Beijum, brandweer kan geen gas meten

Groningen - De hulpdiensten werden donderdagmiddag omstreeks twintig over drie opgeroepen voor een melding gaslekkage aan de Munsterheerd in Beijum.

Bewoners van een portiekwoning roken een gaslucht in of nabij hun woning en vertrouwden het niet. Uit voorzorg hebben zij de brandweer gebeld die met een tankautospuit ter plekke kwam, oom werden er door de meldkamer meerdere politie eenheden ter plaatse gestuurd.



Brandweerlieden hebben in de omgeving van de woning verschillende metingen verricht. Uit de eerste metingen werd geen aardgas of andere gevaarlijke gassen of stoffen gemeten. Toen de brandweer net weer in wilde pakken werd er enkele tientallen meters verderop ook een gaslucht geroken.



Met gespecialiseerd apparatuur heeft de brandweer opnieuw een meting verricht. Weer werd er niks gemeten. Ook agenten en omstanders roken een gaslucht in de omgeving.



De brandweer stond een tijdje voor een raadsel want steeds werd er niks gemeten, maar wel geroken. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse voor nader onderzoek. De straat was korte tijd afgezet door de politie.



De brandweer had om twintig over vier het incident overgedragen aan netbeheerder Enexis, zij gaan verder onderzoek doen.