06-08-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Stuk berm in brand langs de Scheve klap in Wagenborgen

Wagenborgen - Vanmiddag om 17:05 uur werd de brandweer van Wagenborgen opgeroepen voor een buitenbrand aan de Scheve klap te Wagenborgen.

Bij aankomst bleek er een stuk berm in de brand waar veel rook vanaf kwam. De brandweer had de brand met een hogedrukstraal snel onder controle. Tijdens het blussen is de weg tijdelijk afgezet.



Vanwege de extreme droogte werd de melding opgeschaald naar een prio 1 melding, omdat een brand met dit weer zich snel kan uitbreiden.