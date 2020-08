06-08-2020, Henk Timmer - 112Groningen.nl

Kleine brand bij schuurtje in Winschoten snel geblust

Winschoten - De brandweer van Winschoten moest donderdagavond uitrukken voor een brand in een schuur aan de V. Speykstraat in Winschoten.

Bij een schuurtje achter een woning was door nog onbekende oorzaak een kleine brand ontstaan. Brandweerlieden hadden de brand snel geblust en hebben een nacontrole gedaan nabij het schuurtje. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Na 15 minuten kon de brandweer weer retour naar de kazerne.