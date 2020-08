07-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Waterleiding gesprongen; 71 huishoudens zonder water & kinderen spelen in de plassen

Haren - Op de Onnerweg in Haren is vrijdagmorgen door nog onbekende oorzaak een waterleiding gesprongen. Hierdoor stroomt er water over de weg heen.

Kinderen uit de buurt maken juist gebruik van deze waterlekkage. In verband met het warme weer spelen de kinderen in de grote plassen met water.



Het waterbedrijf is ter plekke en zal de waterleiding gaan repareren. Volgens het waterbedrijf zitten zo'n 71 huishoudens zonder water. Een waterwagen komt ter plekke om de mensen van water te voorzien.