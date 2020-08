07-08-2020, Tekst: Politie Groningen & foto's: Henk Timmer - 112Gr.

Handgranaten en vuurwapens in beslag genomen.

Beerta - Gistermiddag is er in een woning aan de Hoofdstraat in Beerta een 43-jarige bewoner aangehouden voor het bezit van vuurwapens, handgranaten en munitie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was in verband met de aanwezigheid van de handgranaten ter plaatse.

De politie kreeg een melding dat een man, wonend aan de Hoofdstraat in Beerta munitie in zijn bezit zou hebben. Ter plaatse stelde de politie een onderzoek in. Op verschillende plaatsen in de woning werden drie vuurwapens, munitie en drie handgranaten aangetroffen en oefenmunitie. De EOD kwam ter plaatse voor het identificeren en opruimen van de handgranaten.



Aanhouding

Een 43-jarige bewoner van het pand werd aangehouden voor verboden wapenbezit. Hij zit nog vast in verband met het onderzoek.



Vuurwapens

Vuurwapenbezit verhoogt de kans op geweld en ongelukken. De Nederlandse wet verbiedt het bezit van dergelijke wapens. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde vuurwapens bezitten, maar alleen als zij daarvoor de juiste vergunningen hebben. In alle andere gevallen is vuurwapenbezit verboden. Vandaar dat de politie er veel aan gelegen is om deze wapens uit de omloop te halen.