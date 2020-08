07-08-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Automobilist rijdt tegen gevel van woning (Video)

Groningen - Een automobilist heeft vrijdagochtend de voorgevel van zijn eigen woning aan de F.D. Rooseveltstraat geramd. De bestuurder en de andere bewoners van de woning bleven gelukkig ongedeerd.

Door de klap is er flink wat schade aan de woning en aan de auto ontstaan. De voorgevel van de woning raakte ontzet door het eenzijdige verkeersongeval. Ook sprong het voorraam door de klap.



Het ongeluk is waarschijnlijk het gevolg van een fout van de bestuurder van de auto. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de bestuurder per ongeluk het verkeerde pedaal ingetrapt. Hierdoor heeft hij gas gegeven in plaats van geremd.



De brandweer gaat de woning veilig stellen. De bewoners van de woning wilden net op vakantie gaan, maar zullen deze helaas moeten uitstellen. De woningbouw komt ter plekke om de schade op te nemen en zo spoedig mogelijk te herstellen.



