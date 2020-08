07-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OldambtNU.nl

Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in werking: “ga voorbereid op pad”

Landelijk - Rijkswaterstaat vindt het onverantwoord dat weggebruikers bij hoge temperaturen langdurig in de zon op hulp moeten wachten en stelt daarom, net als andere jaren, het hitteprotocol in werking.

Het hitteprotocol houdt in dat automobilisten die met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen. Het hitteprotocol geldt naar verwachting de komende dagen, maar dat is afhankelijk van de weersverwachtingen van het KNMI.





Maatregelen hitteprotocol

Rijkswaterstaat schakelt voor alle weggebruikers die langs de snelwegen stranden direct een berger in. De berger zorgt ervoor dat de weggebruiker zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats, wordt gebracht. Rijkswaterstaat wil hiermee voorkomen dat weggebruikers langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Met de verwachte temperaturen kan de wegdektemperatuur al snel oplopen tot boven de 50 ºC. Op de website Rijkswaterstaat strooit is te zien hoe hoog de wegdektemperatuur kan oplopen.



De hitte zorgde in 2019 voor grote drukte bij de bergers. In de maand juli werden er gemiddeld tussen de 200 en 300 pechverplaatsingen per dag uitgevoerd, ruim 2 keer zoveel als in 2018.





Tips voor weggebruikers bij hitte

Het advies aan de weggebruikers is zich goed voor te bereiden en alert te zijn bij hitte. Neem voldoende drinkwater mee, mede omdat de concentratie door hitte kan afnemen. Daarnaast is het ook handig om een paraplu mee te nemen, deze kan als parasol dienen als men bij pech veilig achter de vangrail op een weginspecteur of de berger wacht.





Kans op bermbranden

Weggebruikers moeten de komende tijd ook rekening houden met overlast door bermbranden. Vooral bij lange perioden van droogte stijgt de kans op bermbranden aanzienlijk. Rijkswaterstaat roept weggebruikers met klem op om hun sigarettenpeuken en ander afval binnenboord te houden. Niet alleen omdat het verboden is, maar zeker ook omdat ze met het warme weer snel brand kunnen veroorzaken.



Wanneer je onderweg een bermbrand ontdekt, zoek dan een veilige plaats, zoals een parkeerplaats of tankstation, en bel 112 of de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

