Luchtmacht hervat vliegprogramma NH90

Groningen - De luchtmacht hervat het vliegprogramma van de NH90-helikopters. Dat heeft minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag aan de Kamer gemeld.

De toestellen werden uit voorzorg aan de grond gehouden, nadat een NH90 op 19 juli in de Caribische Zee stortte. Daarbij kwamen 2 bemanningsleden om het leven.



De kans dat de crash is veroorzaakt door een technisch of mechanisch mankement is onwaarschijnlijk. Dat maakten de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vandaag bekend op basis van hun 1e onderzoeksresultaten. De luchtmacht ziet daarom geen reden de opschorting van het vliegprogramma nog langer te laten duren.



De IVD en OVV zetten het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval voort.