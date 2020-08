07-08-2020, Marc Dol - 112Gr.

Auto brandt uit bij Stadskanaal

Stadskanaal - Een felle brand heeft vrijdagavond een auto volledig verwoest op een parkeerplaats langs de Van Boekerenweg bij Stadskanaal.

De brandweer kreeg kort voor 20.00 uur een melding van deze autobrand. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in brand. Zowel de brandweer van Stadskanaal als die van Nieuwe Pekela zijn ingezet om de brand te bestrijden. Met meerdere stralen slaagde de brandweer erin het vuur onder controle te krijgen. Tijdens de bluswerkzaameden is de Van Boekerenweg tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer. Het uitgebrande voertuig is door een berger afgesleept. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend.