07-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Cadeautje voor de politie óf een gulle gift namens de politie?

Groningen - Sinds vrijdagavond staat er een Tray'tje met blikjes bier op de deurmat van het politiebureau aan de Rademarkt in de stad Groningen.

Voorbijgangers spreken over een raadsel. "Een raadsel wat alleen de eigenaar zal weten". Weer andere voorbijgangers denken dat de politie het heeft gedaan om de burger een beetje tegemoet te komen in deze tijd.



Het speciale pakketje dat voor het bureau ligt is nog niet ontdekt door politieagenten zelf. Tot die tijd blijft het een raadsel van wie de tray met bier is.