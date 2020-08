07-08-2020, Annet Vieregge & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Twee gewonden bij ernstig ongeval tussen trekker en personenauto

Beerta - Op de Hoofdstraat - N966 in Beerta heeft vrijdagavond een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen een tractor en een personenauto.

De hulpdiensten werden om twintig over tien gealarmeerd voor het ongeval en rukten meteen groots uit. Drie voertuigen van de brandweer, meerdere politie eenheden, meerdere ambulances en zelfs een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor het ongeval.



Door nog onbekende oorzaak kwamen de tractor en de personenauto met elkaar in botsing. Na de botsing is de personenauto over de kop geslagen en op het dak terecht gekomen. Zeker twee personen zaten in het voertuig bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd.



Twee personen werden door de brandweer uit hun benarde positie bevrijdt. Een van de twee inzittenden raakte bij het ongeval ernstig gewond, de andere inzittenden raakte minder ernstig gewond. Beide personen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Een ambulance is met spoed naar het ziekenhuis vertrokken met de patiënt.



De Hoofdstraat zal nog enige tijd afgesloten blijven in verband met het politie-onderzoek. Verkeer specialisten van de politie zullen ter plekke uitvoerig onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. Later vannacht zullen de voertuigen geborgen moeten worden door een bergingsbedrijf.