08-08-2020, 112Groningen.nl & DitisRoden.nl

Brand in kippenschuur Zevenhuizen blijkt loos alarm

Zevenhuizen - Vrijdagavond werd de brandweer van Marum, Roden, Haulerwijk, en de stad Groningen opgeroepen voor een brand aan de Dwarshaspel in Zevenhuizen. Een kippenschuur zou daar mogelijk in de brand staan.

Bij aankomst bleek het loos alarm te zijn, waardoor de brandweer weer terug kon gaan naar haar post. Het ging om schoonmaakwerkzaamheden bij de boerderij, waardoor het leek dat er veel rook vrij kwam. Het ging waarschijnlijk om een stofwolk.