08-08-2020, 112Groningen.nl & Veiligheidsregio Drenthe

Natuurbrandrisico fase 2 in Drenthe, risico op natuurbrand neemt toe

Drenthe - In Drenthe wordt vanaf vandaag, zaterdag 8 augustus, opgeschaald naar natuurbrandrisico fase 2. Dit is nodig omdat het risico op een natuurbrand toeneemt door de snel stijgende temperaturen. Ook is het vanwege de vakantieperiode druk in de natuur.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.



Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.