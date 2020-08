08-08-2020, Ruben H. - 112Groningen.nl

Fietser ernstig gewond geraakt bij ongeval met automobilist

De Punt - Op de Groningerstraat in de Punt is zaterdagochtend een fietser ernstig gewond geraakt nadat deze werd geschept door een automobilist.

Het ongeval gebeurde omstreeks half tien. Hulpdiensten waren snel ter plekke en ontfermden zich over het gewonde slachtoffer. Medewerkers van de ambulancedienst hebben de fietser gestabiliseerd.



Ook een Mobiel medisch team (MMT) kwam ter plekke om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulancepersoneel.



De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg was voor het politie-onderzoek tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het slachtoffer werd met spoed met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat de fietser zwaargewond is geraakt bij het ongeval.