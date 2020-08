08-08-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Schietpartij Klaprooslaan, drie verdachten aangehouden (Video)

Groningen - In de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk heeft zaterdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Het incident vond plaats rond 13.45 uur. “Op de Klaprooslaan heeft een schietincident plaatsgevonden”, vertelt een politiewoordvoerder. “In deze straat is er met een onbekend wapen geschoten. Op grond van signalementen konden we vrij snel na het incident drie mannen aanhouden. Bij een verdachte werd een wapen aangetroffen. Uit onderzoek moet blijken wat voor wapen dit is geweest en of er met dit wapen is geschoten.” Niemand is gewond geraakt.





Ernstig incident

Vanwege het incident werd er ook een Burgernetactie opgestart. In deze actie werd gesproken over een ernstig incident waarbij deelnemers zelf geen actie moesten ondernemen maar bij aantreffen van de persoon die gezocht werd, direct 112 te bellen. Deze persoon kon vrij snel na de start van de Burgernetactie aangehouden worden in de omgeving.





Blauwe fiets

Rond 14.15 uur stonden er verschillende politieauto’s in de Klaprooslaan. Bij een parkeerplaats waren een aantal pionnen neergezet. Er stond ook een politiebus waar een blauwe fiets in ligt die genoemd werd in het Burgernetbericht.

Forensisch onderzoek

De Forensische Opsporing, de FO, kwam rond 15.10 uur ter plaatse in de Klaprooslaan om onderzoek te doen. In een tasje, dat bij één van de verdachten werd aangetroffen, zat een vuurwapen. Deze is veiliggesteld en meegenomen voor nader onderzoek. Onder de pionnen op de weg lag een kogelhuls.

