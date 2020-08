08-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Oldambt

Man bedreigd door andere man met mogelijk een vuurwapen

Winschoten - Vanmorgen,8 augustus 2020, tussen 05:00 uur en 06:00 uur is een persoon mogelijk bedreigd door een man op een dames fiets. Bij deze bedreiging is mogelijk een vuurwapen gezien.

De bedreiging heeft plaats gevonden bij de spoorwegovergang aan de Blijhamsterweg in Winschoten. De politie is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart naar deze zaak.



In het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen of mensen die mogenlijk over informatie beschikken. Dus heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie over deze zaak? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via meld misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.