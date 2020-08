08-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Twee auto's botsen op N355 tussen Groningen en Aduard

Nieuwe klap - Op de N355 - Friesestraatweg tussen Groningen en Aduard zijn zaterdagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen.

Hoe het ongeval precies gebeurd is, is nog onbekend. Vermoedelijk heeft de voorste auto moeten remmen waardoor de andere auto achterop klapte.



De inzittenden van beide voertuigen werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op hun verwondingen. Gelukkig hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen door het ongeval schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept.



De politie deed kort onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het verkeer had verder weinig last van het ongeval.