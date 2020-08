08-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Kortsluiting in aantal lampen zorgt voor brand in Lewenborg

Groningen - De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een woningbrand aan het Getij in de wijk Lewenborg. Hierbij is de bewoner bij de brand lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 20:55 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. "Het betrof kortsluiting in een aantal lampen op de begane grond van de woning", vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper van de Groninger brandweer.





"Toen we ter plaatse kwamen was er geen sprake meer van brand. We hebben een nacontrole gedaan en toen bleek dat de situatie veilig was zijn we weer teruggekeerd naar de kazerne." De bewoners zullen zelf een elektriciteitsbedrijf moeten inschakelen om het euvel te laten verhelpen.



De bewoner raakte bij de brand lichtgewond aan zijn hand. Dit is vermoedelijk gebeurd tijdens een bluspoging. Voor zover bekend hoefde de man niet medisch behandeld te worden.