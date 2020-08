08-08-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Klein vliegtuigje maakt noodlanding in weiland nabij Veelerveen

Veelerveen - Iets na 20.00 uur vanavond heeft een vliegtuigje een noodlanding gemaakt in een weiland langs de Veelerveensterweg in Veelerveen.

Bij deze noodlanding is het vliegtuigje fors beschadigd geraakt en op zijn kop in het weiland terecht gekomen. De piloot en een medepassagier konden na het ongeval veilig het vliegtuigje verlaten en zijn gelukkig niet gewond geraakt bij het ongeval. Het zou mogelijk gaan om een Duits Cessna-toestel van het type A152 Aerobat.



De politie zal ter plekke onderzoek gaan doen naar de oorzaak van de noodlanding.