08-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor mogelijke gaslekkage in portiekflat

Groningen - De brandweer van de post Vinkhuizen moesten zaterdagavond in actie komen vanwege een melding van een mogelijke aardgas lekkage aan de Goudlaan in Groningen.

In een portiekflat werd een gaslucht geroken, bewoners vertrouwden het niet en alarmeerden de brandweer die met een tankautospuit ter plaatse kwam. De brandweer was snel ter plekke, aangezien de kazerne vlak om de hoek zit.



Brandweerlieden hebben in een woning metingen verricht. Het is onbekend of er daadwerkelijk iets van gas gemeten werd. Volgens een bewoner is dit al de tweede keer dit jaar dat er een gaslucht hangt in het gebouw.