09-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Handhaving in Groningse horeca sinds aantal dagen veel strenger: “Niet zo blij mee”

Groningen - Er wordt sinds een aantal dagen veel strenger gehandhaafd op de corona-maatregelen in de Groningse horeca. Dat zegt nachtburgemeester Merlijn Poolman die daar niet zo blij mee is.

Vrijdagavond meldde het Dagblad van het Noorden dat twee horecazaken op last van de Veiligheidsregio zeven dagen gesloten zijn omdat ze zich niet zouden houden aan de regels. “Ik heb dat verhaal ook gehoord”, vertelt Poolman. “Ik hoor overigens verhalen dat het meer dan twee zaken zijn. Mensen in mijn omgeving hebben het over vier of mogelijk zelfs vijf horecagelegenheden maar dat heb ik nog niet kunnen verifiëren. Duidelijk is er wel dat er sinds een aantal dagen veel strenger gehandhaafd wordt.”



Horecabedrijven worden beboet voor het gedrag van hun klanten

Poolman ziet ook meer toezichthouders van de gemeente rondlopen. “Als er mensen in een horecazaak niet aan tafeltje zitten dan heb je een probleem. Daar wordt nu veel strenger op gelet.” De nachtburgemeester vindt het een verkeerde gang van zaken. “Voor een horecazaak is het controleren op het blijven zitten niet te doen. Daarnaast vind ik dat bedrijven dubbel geraakt worden. Eerst was er de horecastop in het weekend en nu deze nieuwe maatregel. Daarbij worden de bedrijven beboet voor het gedrag van de klanten. Dat is de verkeerde gang van zaken. Daarnaast maak je het door al deze regels moeilijker voor de horeca, terwijl er nul compensatie tegen over staat.”



Maar strenger handhaven? Zie je dat ook?

“Jazeker. Eerst zag je wel eens mensen dansen. Als toezichthouders dan verhaal kwamen halen en zagen dat er niet teveel mensen binnen waren dan was er geen probleem. Maar als er nu überhaupt iemand staat heb je al een probleem.”