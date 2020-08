09-08-2020, Dennie Gaasendam/ DG-Fotografie

Auto brandt volledig uit op de N33 bij Veendam, caravan gered

Veendam - Zaterdagmiddag is een personenauto in vlammen opgegaan op de oprit van de N33 bij Veendam. De auto trok een caravan maar die kon net op tijd gered worden.

Een ouder echtpaar uit Oude Pekela was op weg naar een camping in het Drentse Dwingeloo. Alles verliep prima totdat de bestuurder op de oprit van de N33 bij Veendam (richting Wildervank) rook ontdekte in de auto. Hij zette de auto op de oprit tot stilstand en kon samen met zijn vrouw de inmiddels brandende auto tijdig verlaten.



Waar veel mensen in paniek raken bleef de man kalm en alert. Samen met omstanders wist de man de caravan los te koppelen en op veilige afstand neer te zetten. De brandweer kon niet veel meer doen dan de brand vakkundig te blussen. Nadat de brand volledig was geblust kon een berger de totaal verwoeste auto afslepen. Ook de caravan werd afgesleept. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat word op de plek van de brand nieuw asfalt aangebracht. De oprit N33 is ruim een uur afgesloten geweest.







www.denniegaasendam.nl