09-08-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Traumahelikopter assisteert bij ernstig ongeval met mountainbiker

Gieten - Een mountainbiker is zondagmorgen zwaargewond geraakt nadat hij in volle vaart tegen een boom is gereden.

Het mountainbike-ongeval gebeurde omstreeks elf uur in een bosgebied langs de Nijslootsweg in Gieten. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te bieden aan de gewonde mountainbiker.



De man is na het ongeval door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd. Na stabilisatie is de man met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.