09-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Pleiadenbrug korte tijd in storing door hitte

Groningen - De Pleiadenbrug heeft zondag in het begin van de middag enige tijd te kampen gehad met een storing.

De storing begon even na het middaguur. Het brugdek wilde niet meer naar beneden waardoor zowel auto- als scheepvaartverkeer niet konden passeren. Een monteur was snel ter plekke en heeft de storing snel verhelpen. Rond 13.00 uur gingen de slagbomen weer open en waren de problemen voorbij.



In Groningen is de temperatuur in het begin van de middag opgelopen naar 27,5 graden. Het zijn temperaturen waarbij er door uitzetting vaker problemen ontstaan met bruggen.