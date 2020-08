09-08-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl & DitisRoden.nl

Meerdere gewonden bij verkeersongeval in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Op de Veldstreek in Zevenhuizen zijn zondagavond twee voertuigen tegen een boom aangereden. Hierbij zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Het is onbekend hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Twee auto's botsten tegen een boom langs de weg. De hulpdiensten waren massaal ter plekke waaronder 5 ambulances en meerdere politie eenheden. Medewerks van de ambulancedienst ontfermden zich over de slachtoffers.



In totaal zijn vier personen met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeval. De zwaar beschadigde auto's werden beide afgesleept door een bergingsbedrijf.