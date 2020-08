09-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Natuurbrandrisico in provincie verhoogd: “Grotere kans op natuurbranden”

Groningen - Het natuurbrandrisico in de Veiligheidsregio Groningen is zondag verhoogd van fase 1 naar fase 2. Dat is zondagavond bekendgemaakt.

"Fase 2 geeft aan dat het langere tijd droog is in de natuur", laat de Veiligheidsregio weten. "De kans is dan ook aanwezig dat een natuurband ontstaat. Deze branden kunnen zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker als er een harde wind staat."





De Veiligheidsregio roept terreineigenaren en natuurbeheerders op om extra alert te zijn. Ook wordt aan het publiek gevraagd om de gevolgen van natuurbanden te voorkomen of te beperken. "Wees alert en meld verdachte zaken meteen via alarmnummer 112."



Fase 2 is de hoogste fase die men kent bij natuurbrandrisico's. Behalve in Groningen geldt deze fase ook in alle andere veiligheidsregio's.



Kijk voor meer informatie over natuurbranden op de website www.natuurbrandrisico.nl