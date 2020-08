09-08-2020, 112Groningen.nl

Brandweer blust kleine buitenbrand in Delfzijl

Delfzijl - Op de Biessumerlaan in Delfzijl hebben zondagavond twee kleine brandjes gewoed.

De blusploeg van Delfzijl werd om twintig over negen opgeroepen voor de buitenbrandjes. Een stukje berm stond in de brand, enkele tientallen meters verderop stond een prullenbak in de brand. Beide brandjes waren zeer snel geblust. De oorzaak van de brandjes is onbekend.