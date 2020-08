10-08-2020, 112Groningen.nl

Kat Gerrit vermist vanaf het Lageland

Lageland - Kat Gerrit wordt vermist sinds 2 augustus. Hij is weggelopen vanaf de Zuiderweg in Lageland. Het zou kunnen zijn dat hij richting Overschild gaat. Maar andere richtingen is ook mogelijk.

Gerrit is een cypers dieprode kater. Heeft zwarte sproetjes midden op zijn neus en onderlip, een knipje in zijn oor en een hangbuikje.

Hij is gechipt en gecastreerd.

Waarschijnlijk is hij inmiddels minder vol als op de foto.





Check ook uw schuur of tuinhuis, zet de deur desnoods een poosje open om hem ruimte te geven om er uit te komen. Een bange kat verstopt zich eerder, dan dat hij gelijk tevoorschijn komt. Meestal komen ze 's avonds pas in beweging.



Mocht u de kat zien of weten waar deze is, neem dan graag contact op met de eigenaresse via het telefoonnummer 0623453376.