10-08-2020, Ruben H. - 112Groningen.nl

Fietser (85) komt om na ongeluk De Punt

De Punt - Een 85-jarige fietser raakte zaterdagochtend dusdanig zwaargewond bij een ongeluk in De Punt, dat hij later op de dag is overleden.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden maandagochtend. Rond half tien botste de man door onbekende oorzaak tegen een auto.

Meerdere ambulances en zelfs een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de zwaargewonde man.



De man werd na stabilisatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Helaas mocht alle hulp niet meer baten, de man overleed later die dag in het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie deden uitvoerig onderzoek naar de toedracht van het ongeval.