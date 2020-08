10-08-2020, 112Groningen.nl

Twee nieuwe vliegtuigen voor de Nederlandse Kustwacht

Groningen - De Dornier 228 patrouillevliegtuigen van de Nederlandse Kustwacht worden per november 2021 vervangen door twee nieuwere Dash-8 vliegtuigen.

De twee toestellen worden onder meer gebruikt voor controle- en observatievluchten boven de Noordzee. Ook worden de vliegtuigen ingezet voor onder andere:

• Zoek- en reddingsvluchten, in samenwerking met de reddingshelikopters van het Defensie Helikopter Commando;

• Milieuvluchten om verontreinigingen (olie/chemicaliën) en de bron hiervan op te sporen en te identificeren;

• Scheepvaartcontrole en visserijinspectie;

• Zeeverkeersonderzoek: het opnemen van gegevens van schepen (naam, soort schip, nationaliteit, belading) voor een overzicht van het scheepsverkeer op de Noordzee;

• Luchtvaarttraining.





De huidige vliegtuigen van de Nederlandse Kustwacht zijn bijna dertig jaar oud en zijn inmiddels aan vervanging toe. De nieuwe Dash-8 vliegtuigen zijn een stuk sneller en hebben een groter vliegbereik dan de huidige vliegtuigen.





De vliegtuigen zijn uitgerust met navigatie-, communicatie-, opsporings-, foto- en videoapparatuur en andere hulpmiddelen, waaronder:

• Side looking airborne radar: voor het ’s nachts opsporen van vervuiling in het water.

• Forward looking infrared camera: voor het zoeken van drenkelingen en het zien van overtredingen.

• Sampling device: voor het nemen van zeewatermonsters.

• Zoeklicht

• Afwerpbaar reddingsvlot





In november 2021 verwacht men de nieuwe vliegtuigen van de Nederlandse Kustwacht in gebruik te kunnen nemen.