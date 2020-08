10-08-2020, 112Groningen.nl & Tekstbron RTVNoord

Jongeman (16) aangehouden met verboden wapen in binnenstad

Groningen - Een 16-jarige jongeam uit gemeente Het Hogeland is in de nacht van zondag op maandag opgepakt voor verboden wapenbezit, dat meldt RTVNoord.

De jongen liep tegen de lamp toen agenten een auto geparkeerd zagen staan in de Schoolstraat in Groningen, achter het Forum Groningen. Dat is een voetgangersgebied waar niet mag worden geparkeerd.



Agenten zagen in de auto een mes liggen. Dat bleek van de 16-jarige jongen te zijn. De wagen werd daarop uitgebreid doorzocht, maar daarbij werd verder niets meer aangetroffen.



Ook de eigenaar van de auto kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf: die kreeg een proces-verbaal voor foutief parkeren