10-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Groningse coldcase zaak: Roeland Oosten

Groningen - In augustus 2007 wordt het lichaam van de toen 31-jarige Roeland Oosten gevonden bij een woonboot aan de Noorderhaven in Groningen.

Meer dan 12 jaar later is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is en wie bij de ruzie betrokken waren. De familie van Roeland wil dat graag weten. Heeft u informatie? Laat het alstublieft weten. Neem contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.Meer weten over coldcases? Bekijk dan de landelijke coldcasekalender door HIER te klikken.