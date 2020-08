10-08-2020, Julian Spa - 112Groningen.nl

Brandende balenpers zet ook groot deel korenveld in de brand

Emmer- Compascuum - Op de Verlengde Tweede Groenedijk in Emmer-Compascuum heeft maandagmiddag een balenpers in de brand gestaan.

De brandweer werd precies om één uur gealarmeerd voor de brand in het landbouwvoertuig. Enkele minuten na de eerste melding werd er door de brandweer opgeschaald naar middelbrand, hierop kwamen een extra tankautospuit uit Ter Apel en twee extra waterwagens ter plaatse.



De brand in de balenpers was door brandweerlieden snel onder controle. Door de balenpers stond er ook een groot stuk korenveld in de brand. Het gaat om een stuk van ruim 300 bij 50 meter dat volledig in de brand staat. Bij de brand komt veel rook vrij.



De brandweer kwam met veel materiaal ter plaatse om de vrnad te bestrijden. Waaronder meerdere tankautospuiten en waterwagens vanuit Ter Apel, Emmen, Twee Exloërmond, Emmer Compascuum en Schoonebeek.