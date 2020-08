10-08-2020, Ruben H.- 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij keukenbrand in Peize

Peize - Maandagmiddag rond 14:40 uur werd de vrijwillige brandweer van Peize gealarmeerd voor een keukenbrand aan de Turfringen in Peize.

De brandweer kon de brand, die vermoedelijk in de keuken zou woeden, snel onder controle krijgen.

Bij de brand heeft één persoon rook ingeademd, deze werd gecontroleerd door medewerkers van de ambulancedienst.





Deze persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis en werd opgevangen door familie en buren. De brandweer heeft de woning geventileerd omdat deze door de brand vol rook kwam te staan. Wat de oorzaak van de brand is, is onbekend.