10-08-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser ernstig gewond geraakt bij ongeval in Haren (Video)

Haren - Een fietser is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval met een auto op de kruising van de Onnerweg met de Jachtlaan in Haren.

Het ongeval kwam omstreeks drie uur bij de hulpdiensten binnen. Meerdere politiewagens, een ambulance en zelfs een traumahelikopter spoedden zich ter plaatse om medische hulp te verlenen aan de gewonde fietser.



Door nog onbekende oorzaak kwamen een automobilist en de fietser met elkaar in botsing. Voorbijgangers verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten het van hun overnamen. De gewonde fietser werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.



Specialisten van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) kwamen met spoed ter plekke om uitgebreid onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval.



De traumahelikopter, die geland was op een stuk grasveld aan de Hertenlaan nabij het ongeval, trok zoals gewoonlijk veel bekijks van buurtbewoners. Over de oorzaak van het ongeval is momenteel nog niks bekend.