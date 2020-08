10-08-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Automobilist rijdt door heg heen en belandt in de sloot

Schildwolde - Aan de Hoofdweg in Schildwolde heeft maandag aan het begin van de avond een ongeval plaatsgevonden. Het ongeluk gebeurde omstreeks 18.10 uur op de parkeerplaats bij de Plus supermarkt.

Door een nog onbekende oorzaak schoot een automobilist rechtdoor over het parkeerplaats, door de bosjes en kwam in een sloot tot stilstand. In de auto zaten op het moment dat het ongeluk gebeurde twee personen. Beiden konden zelfstandig het voertuig verlaten. Een ambulance kwam ter plaatse om zich te ontfermen over de bestuurder. Of de bestuurder bij het ongeluk gewond is geraakt, is onbekend.



De politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeluk. Een bergingsbedrijf zal de auto uit de sloot halen en afslepen.