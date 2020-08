10-08-2020, Gijs Bouman & Stefano - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij brand in meerdere hooibalen langs N360

Appingedam - Langs de N360 nabij Appingedam heeft maandagavond een groot aantal hooibalen in brand gestaan.

De brandweer werd om iets voor negen uur opgeroepen en kwam met een tankautospuit ter plaatse. Al snel bleek dat meer hulp nodig was om het vuur te bestrijden en werd er opgeschaald naar middelbrand. Een tweede tankautospuit en een schuimblusvoertuig kwamen ter assistentie ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen.



Het verkeer ondervond hinder van de rookontwikkeling, hierdoor werd de N33 afgesloten voor het verkeer. Ook een deel van de N360 werd in één richting afgesloten voor het verkeer. Een kraan kwam ter plekke om het hooi uit elkaar te trekken. Hierdoor konden brandweerlieden de brand goed blussen. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.