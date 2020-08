10-08-2020, Ruben H. - 112Groningen.nl

Brandweer vangt gans met visdraad om poot

Eelde - Maandagavond is de brandweer van Eelde opgeroepen voor een dier in problemen in de Els van der Laan vijver in Eelde.

Ter plaatste bleek de dierenambulance assistentie te hebben gevraagd voor het vangen van een gans. Een gans bleek al een enige tijd rond te zwemmen met een visdraad om zijn poot.



Eerst probeerde de brandweer het dier te vangen met behulp van een droogpak, maar daarmee konden ze niet bij de gans komen. Een rubberbootjes van één van de brandweerlieden bleek uiteindelijk de uitkomst.



Het dier is door de dierenambulance meegenomen naar een opvang.