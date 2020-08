11-08-2020, 112Groningen.nl

20 nieuwe tips in zedenzaak Roden naar aanleiding van SMS-bom

Roden - De politie heeft afgelopen week een SMS-bom gestuurd naar 2300 mensen die op het moment van een zedenmisdrijf op 15 juni in de buurt waren van de Aukemastraat in Roden.

Na aanleiding van deze SMS-bom heeft de politie twintig nieuwe tips ontvangen. In de nieuwe tips kwam onder andere informatie naar voren over de fiets en de kleding van de man. Ook werden er opnieuw namen genoemd.



De politie doet verder onderzoek naar deze tips. Informatie over de verdachte kan nog steeds met de politie gedeeld worden via de opsporingstiplijn op het telefoonnummer 0800-6070 of via meld misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.