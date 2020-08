11-08-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen boom en raakt gewond

Bedum - Op de Wolddijk in Bedum is dinsdagmorgen omstreeks kwart voor twaalf een automobilist tegen een boom gebotst. De automobilist raakte bij het verkeersongeval gewond.

Door nog onbekende oorzaak kwam de automobilist in de berm en is vervolgens tegen een boom tot stilstand gekomen. Het ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer dat na het ongeval zelfstandig uit de auto wist te komen.



De automobilist werd gestabiliseerd en in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen. De automobilist werd even later met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.



De Wolddijk tussen Bedum en Groningen was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf zal ter plekke komen om de auto af te slepen.