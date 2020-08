11-08-2020, Michael Huising & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Grip 1: Brandweer koelt daken van woonzorgcentrum in Loppersum

Loppersum - De brandweer in het Groningse Loppersum werd dinsdagmiddag gealarmeerd voor een melding dienstverlening bij een verzorgingstehuis aan de Schepperij in Loppersum.

De temperatuur in een woonzorgcentrum was dusdanig opgelopen dat de brandweer werd opgeroepen om het dak van het verzorgingstehuis te koelen.



Door een laag water op het dak van het woonzorgcentum te spuiten hoopt men dat de temperatuur in het gebouw omlaag gaat. Het is onbekend wat de temperatuur zal gaan doen met de mensen in het gebouw, vandaar dat er groot is opgeschaald. Er werd door de hulpdiensten opgeschaald naar Grip 1.





Met behulp van een hoogwerker werd er vanaf bovenaf water op de daken gespoten. Ook werden rondom het gebouw waterkanonnen ingezet.