11-08-2020, Annet Vieregge, Marije Timmer & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Grote uitslaande brand in schuur op boerenerf in Oudeschans

Oude Schans - In een schuur bij een boerderij aan de Dijkwal in Oudeschans is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken.

Volgens de brandweer zal de brand in de schuur uitslaand zijn. In verband met de waterwinning en de omvang van de schuren werd er vrijwel meteen na de eerste melding opgeschaald naar Grote brand.







Zeer grote brand

Meerdere brandweervoertuigen kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand, die eerst in één schuur zou woeden, zou ook een tweede schuur in de brand hebben gezet. Om nog meer materiaal ter plekke te krijgen werd er om twintig over twee opgeschaald naar Zeer grote brand.







Rookontwikkeling

De rookwolken van de brand waren in de wijde omgeving te zien. Op de A7 werden bestuurders geattendeerd dat er rookwolken over de snelweg konden trekken. Tekstkarren werden langs de snelweg geplaatst met de tekst "Let op! Rook door brand. Airco uit".

Ook werden mensen uit de omgeving gevraagd ramen en deuren te sluiten als men last zou hebben van de rook. De brandweer meldde op Twitter "Sluit ramen en deuren bij overlast van de rook en schakel mechanische ventilatie uit". Ook riep de brandweer op om niet op de brand af te komen en de hulpverleners de ruimte te geven.







Brand onder controle

Omstreeks half vier was de brand onder controle. Beide schuren zijn door de brand helaas volledig afgebrand. De brandweer heeft gelukkig wel kunnen voorkomen dat de brand over zou slaan naar het naastgelegen woonhuis. Het woonhuis heeft door de brand wel rook- en waterschade opgelopen.



Bij de brand zijn gelukkig geen personen of dieren gewond geraakt. Stichting Salvage zal ter plekke komen voor de afhandeling van de schade.